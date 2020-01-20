Общество

Газета.RuГазета.RuOхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
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