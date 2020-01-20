Общество
Газета.RuOхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
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Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Экономика
Власти Забайкалья отчитались о 100-процентном исполнении нацпроекта «Здравоохранение»
В целом до 2021 года в рамках нацпроекта и плана центров экономического роста на развитие здравоохранения Забайкальского края планируется направить около шести миллиардов рублей.
Хоккей
Овечкин попал в десятку лучших снайперов в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 690-й гол в Национальной хоккейной лиге и попал в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, сообщает ТАСС.
Общество
Девятибалльные пробки сковали Барнаул
Пробки, которые оцениваются в 9 баллов, сковали Барнаул утром во вторник, 21 января.
Происшествия
Экс-глава алтайского Рубцовска пойдет под суд за мошенничество
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Шоу-бизнес
Сын Ксении Собчак Платон признался, что больше не хочет жить в Москве
В кадре мальчик признался, что больше не хочет жить в Москве.
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Кино
Дэвид Линч допросил обезьяну в короткометражке от Netflix
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Названы сроки выдачи материнского капитала на первого ребенка
Футбол
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром «Униона» Андерссоном
В соглашении Андерссона с «Унионом» предусмотрена возможность ухода игрока на правах свободного агента в случае вылета команды во вторую Бундеслигу.
Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
Авто
Subaru готовит электромобиль: первый макет
Судя по всему, для электромобилей в компании готовят новый фирменный дизайн, ведь паркетник имеет мало общего с нынешними автомобилями Subaru.
Экономика
Агентство S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-», сообщается на сайте агентства.
Политика
Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой
Звезда проводила время в этой стране со своим супругом, продюсером Константином Меладзе, и дочкой Сарой.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Российская балерина Анастасия Волочкова анонсировала предстоящую свадьбу во время празднования своего дня рождения.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Политика
В Берлине договорились о перемирии в Ливии
Участники конференции по Ливии в Берлине договорились о перемирии - прекращении огня и установлении оружейного эмбарго.