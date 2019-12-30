Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruОхлобыстин извинился перед проститутками

Актер Иван Охлобыстин извинился перед проститутками после того, как назвал проституткой телеведущую и блогера Алену Водонаеву. Соответствующий пост он опубликовал во «ВКонтакте».
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Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
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Иван Охлобыстин
Актёр
советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный директор компании «Baon».
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