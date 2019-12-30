Шоу-бизнес
Lenta.ruОхлобыстин извинился перед проститутками
Актер Иван Охлобыстин извинился перед проститутками после того, как назвал проституткой телеведущую и блогера Алену Водонаеву. Соответствующий пост он опубликовал во «ВКонтакте».
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Простите меня: Охлобыстин извинился перед проститутками после слов Водонаевой
Свободная Прессавчера в 21:25
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
Армия и оружие
В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции
Экономика
Российские миллиардеры рекордно разбогатели
Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой
Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Общество
Россиянам напомнили об опасности отравления новогодними салатами
Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
Транспорт
Правительство одобрило новый штраф для автомобилистов
В России уже в ближайшее время введут новый штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге.
Общество
Томенко назначил «промышленного» вице-губернатора Алтайского края
"Стремится быть ближе к народу": Виктор Томенко вошел в топ губернаторов в соцсетях Глава Алтайского края занял четвертое место в списке Климин будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ.
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
Кино
Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах
Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос.
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал миллион просмотров
За сутки ролик посмотрели более миллиона раз. Фронтмен Rammstein выпустил клип на композицию своего сайд-проекта Lindemann.
Происшествия
Пожар на территории строящейся котельной на Сахалине потушен
Пожарные ликвидировали возгорание на территории строящейся котельной в селе Восток Поронайского района на Сахалине, его площадь составила 350 кв. метров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Политика
Депутат предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах
Как отмечает Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео.
Происшествия
СМИ сообщили о найденном на улице в Подмосковье раздетом ребенке
24 декабря СМИ сообщили, что жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах нашли возле лифта коробку, в которой оказалась новорожденная девочка.
Происшествия
В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда
Происшествия
На Ямале во время пожара на месторождении погибли люди
Технологии
Эксперты указали на преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
Эксперты рассказали, почему кнопочный телефон все еще пользуется популярностью в эпоху смартфонов.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Хоккей
«Салават Юлаев» вылетел из «Кубка Шпенглера»
Накануне ночью «Салават Юлаев» провёл пре-полуфинальный матч на «Кубке Шпенглера».
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Политика
Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»
Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.