Актер Иван Охлобыстин разместил новый пост во "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов". Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей.

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

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