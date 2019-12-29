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РИА НовостиРИА НовостиОхлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

Актер Иван Охлобыстин разместил новый пост во "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов". Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей.
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Простите меня: Охлобыстин извинился перед проститутками после слов Водонаевой

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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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Иван Охлобыстин
Актёр
советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный директор компании «Baon».
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