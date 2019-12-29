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РИА НовостиОхлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
Актер Иван Охлобыстин разместил новый пост во "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов". Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей.
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Певица Лолита Милявская выложила в своем Instagram фото, на котором изображена в новом образе — блондинки.
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Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.