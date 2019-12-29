Шоу-бизнес
РИА НовостиОхлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
Актер Иван Охлобыстин разместил новый пост во "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов". Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей.
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Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
Происшествия
В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов
В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
Армия и оружие
Русский Дед Мороз в камуфляже шагает по Сирии: Армия России впечатляет арабов
Ребята посмотрели рождественские мультфильмы и задорные выступления клоунов, поучаствовали в конкурсах с персонажами любимых сказок, все вместе позвали Деда Мороза и станцевали с ним новогодний танец.
Футбол
Райола получил 15 млн евро за трансфер Холанна
Как сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, «Боруссия» заплатила за спортивные права на Холанна 30 миллионов евро (20 миллионов по опции выкупа + 10 миллионов отцу футболиста).
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
Происшествия
Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Культура
На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
Политика
Премьер Польши назвал Сталина и Гитлера «друзьями»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», а Иосиф Сталин и Адольф Гитлер были «друзьями».
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов договора по транзиту газа
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в соцсетях рассказал о ходе работы над соглашениями о транзите газа из РФ в Украину.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Здоровье
В Пензе появится центр ядерной медицины
Политика
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Единоборства
Кадыров пообещал уложить Емельяненко первым же ударом
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Экономика
Кобылкин: В каждом регионе появится лесосеменной комплекс
В каждом регионе появится лесосеменной комплекс. Об этом "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Кино
Новые «Звездные войны» за восемь дней заработали $500 млн
Бюджет девятых «Звездных войн» составляет 275 миллионов долларов.
Наука
В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов
Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
За год столичные новостройки выросли в цене всего на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а жилье на вторичном рынке — на 5,5% (в 2018-м — на 12%), до 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом накануне сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость».
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче
По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой".
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ
Кино
Кто такой ведьмак?
В мире, созданном Сапковским, существует несколько так называемых ведьмачьих школ — крепостей, где готовят будущих ведьмаков.