Актер Иван Охлобыстин разместил новый пост во "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов". Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей.

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.

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Футбол Райола получил 15 млн евро за трансфер Холанна Как сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, «Боруссия» заплатила за спортивные права на Холанна 30 миллионов евро (20 миллионов по опции выкупа + 10 миллионов отцу футболиста).

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