Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиОхлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

Актер Иван Охлобыстин разместил новый пост во "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов". Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей.
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Простите меня: Охлобыстин извинился перед проститутками после слов Водонаевой

Свободная Пресса21:25

Водонаева ехидно ответила Охлобыстину, назвавшему ее проституткой

Московский Комсомолец10:10

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru21:01

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости20:04

Охлобыстин извинился перед проститутками за критику Водонаевой

URA.Ru21:52

Водонаева назвала Охлобыстина «типичным быдлом»

News.ru09:40

Водонаева об Охлобыстине: типичное быдло

Рамблер09:00
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Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Газета.Ru 07:48
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
ТАСС 20:20
Происшествия

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
РИА Новости 21:49
Здоровье

Названы полезные свойства красной икры

Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Наша версия 09:38
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
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Армия и оружие

Русский Дед Мороз в камуфляже шагает по Сирии: Армия России впечатляет арабов

Ребята посмотрели рождественские мультфильмы и задорные выступления клоунов, поучаствовали в конкурсах с персонажами любимых сказок, все вместе позвали Деда Мороза и станцевали с ним новогодний танец.
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Как сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, «Боруссия» заплатила за спортивные права на Холанна 30 миллионов евро (20 миллионов по опции выкупа + 10 миллионов отцу футболиста).
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
ТАСС 05:15
Происшествия

Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.
News.ru 05:23
Экономика

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
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Культура

На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
Lenta.ru 19:32
Политика

Премьер Польши назвал Сталина и Гитлера «друзьями»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», а Иосиф Сталин и Адольф Гитлер были «друзьями».
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Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов договора по транзиту газа

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в соцсетях рассказал о ходе работы над соглашениями о транзите газа из РФ в Украину.
Piter.tv 01:38
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец 16:57
Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:24
Происшествия

На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

REGNUM 07:32
Здоровье

В Пензе появится центр ядерной медицины

Stolica58.ru вчера в 01:09
Политика

Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:32
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Кадыров пообещал уложить Емельяненко первым же ударом

Rusvesna.su 14:58
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Умер народный артист Константин Юченков

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Начался обмен пленными между Украиной и Донбассом

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Экономика

Кобылкин: В каждом регионе появится лесосеменной комплекс

В каждом регионе появится лесосеменной комплекс. Об этом "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Российская газета вчера в 22:00
Кино

Новые «Звездные войны» за восемь дней заработали $500 млн

Бюджет девятых «Звездных войн» составляет 275 миллионов долларов.
RuNews24.ru вчера в 06:35
Наука

В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
N+1 26 декабря в 19:01
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 18:04
Политика

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
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Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

За год столичные новостройки выросли в цене всего на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а жилье на вторичном рынке — на 5,5% (в 2018-м — на 12%), до 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом накануне сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость».
РБК 27 декабря в 09:01
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой".
РИА Новости 20:22
Политика

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

Ореанда-Новости 11:38
Кино

Кто такой ведьмак?

В мире, созданном Сапковским, существует несколько так называемых ведьмачьих школ — крепостей, где готовят будущих ведьмаков.
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:15
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Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
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Иван Охлобыстин
Актёр
советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный директор компании «Baon».
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