Шоу-бизнес

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОхлобыстин извинился перед проститутками после слов о Водонаевой

Российский актер Иван Охлобыстин опубликовал новый пост в социальной сети "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов этому государству".
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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Иван Охлобыстин
Актёр
советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный директор компании «Baon».
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