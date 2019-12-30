Шоу-бизнес
Московский КомсомолецОхлобыстин извинился перед проститутками после слов о Водонаевой
Российский актер Иван Охлобыстин опубликовал новый пост в социальной сети "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов этому государству".
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
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В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
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В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам
В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
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Путин рассказал, сколько может простоять Крымский мост
Президент России Владимир Путин рассказал, что испытал восторг и удовлетворение за проделанную работу во время путешествия по Крымскому мосту.
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Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
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Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года
Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
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Покинувший тюрьму россиянин убил семью бывшего сокамерника ради машины
По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года мужчина проник в дом, где жила жена сокамерника, потребовал от нее расписку и подписание договора о продаже машины.
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Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
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Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
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Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал миллион просмотров
За сутки ролик посмотрели более миллиона раз. Фронтмен Rammstein выпустил клип на композицию своего сайд-проекта Lindemann.
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Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова
В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
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Возлюбленный Анастасии Волочковой начал регулярно появляться в доме балерины, что очень не понравилось ее дочери Ариадне.
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Названы преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
По мнению экспертов, кнопочные телефоны менее вредны для зрения детей и обладают меньшим излучением, чем смартфоны.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
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В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
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Экономика
Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам
Решения еще по 123 проблемным домам в 16 регионах России принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
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В Роспотребнадзоре напомнили, сколько можно хранить салаты
В преддверии Нового года о сроках хранения различных салатов напомнили в Роспотребнадзоре.
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В Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви
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Маск пообещал добавить приложение Disney+ в компьютеры автомобилей Tesla
Автокинотеатр от Илона Маска: в Tesla появятся приложения YouTube и Netflix В сентябре этого года Tesla обновила программное обеспечение V10, добавив в компьютеры своих машин приложения Netflix и YouTube, а также обучающие видеоматериалы для автомобиля.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
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Украина показала облик сверхтяжелых ракет для лунных миссий
Культура
Музыкальный критик призвал Пугачеву прекратить давать концерты
Пожилые артисты должны уйти со сцены и больше не выступать, чтобы люди могли их запомнить на пике успеха, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу
Президент России Владимир Путин относится к числу тех немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Экономика
Стало известно, сколько жители Зауралья будут платить за вывоз мусора
Сколько будут платить новому регоператору жители региона рассказали в региональном департаменте регулирования цен и тарифов.