Российский актер Иван Охлобыстин опубликовал новый пост в социальной сети "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов этому государству".

Охлобыстин извинился перед проститутками после слов о Водонаевой

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