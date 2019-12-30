Шоу-бизнес

Discover24Discover24Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Иван Охлобыстин принёс извинения перед проститутками за то, что причислил актрису и телеведущую Алену Водонаеву к их рядам. Ранее Охлобыстин раскритиковал Водонаеву за то, что она призвала женщин не рожать детей, если нет возможности их обеспечить.
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Охлобыстин после слов Водонаевой о быдле и презрении к многодетным извинился. Но не перед ней

Царьград01:22

Охлобыстин после конфликта с Водонаевой попросил прощения у проституток

Телепрограмма02:05

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новостивчера в 20:04

Охлобыстин извинился перед проститутками после высказываний о Водонаевой

Газета.Ru00:45

Охлобыстин извинился перед проститутками за критику Водонаевой

URA.Ruвчера в 21:52

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ruвчера в 21:01

Охлобыстин извинился перед проститутками

Рамблер01:54
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Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Коммерсантъ 02:09
Единоборства

Джексон высказался о договорном бое с Федором Емельяненко

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Руководство футбольного "Краснодара" приняло решение вернуть в команду защитника Егора Сорокина из "Рубина".
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В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
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Происшествия

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
ТАСС 01:54
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
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Космос

Ученые назвали возможные сценарии Конца света

Существует также теория Большого разрыва, которая предполагает полный разрыв всех существующих структур, в том числе и атомы.
Что происходит 27 декабря в 14:12
Авто

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С завтрашнего дня компания Tesla начинает поставки своей модели Tesla Model 3, произведенной на новом заводе в Китае, где с конвейера будут сходить порядка 250 тысяч электрокаров в год.
Letnews.ru вчера в 03:28
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
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Хоккей

Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ

Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
RT на русском вчера в 14:37
Экономика

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
Rambler News Service 27 декабря в 12:31
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Коммерсантъ 28 декабря в 07:51
Армия и оружие

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
РБК вчера в 19:22
Происшествия

Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Москва 24 02:09
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
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Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Шоу-бизнес

Басков хочет через подставных лиц купить квартиру Киркорова

Басков хочет через подставных лиц купить квартиру Киркорова Зрители на "Песне года" плакали от распыленных на стадионе токсичных газов.
Экспресс газета 00:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Как ранее писал NEWS.ru, подруга популярной телеведущей Ольги Бузовой подтвердила информацию о том, что звезда находится в романтических отношениях с 26-летним блогером Давидом Манукяном.
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Шоу-бизнес

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Фигурное катание

Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Российская газета вчера в 00:33
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Врач-нефролог Надия Фролова рассказала об опасности приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала изданию «Говорит Москва» о том, что при употреблении витамина D нужно обязательно следить за уровнем в крови фосфора и кальция.
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Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
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Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
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Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес прокомментировал чемпионскую гонку в Примере.
Бомбардир.ру вчера в 22:55
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Общество

В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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Иван Охлобыстин
Актёр
советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный директор компании «Baon».
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