Шоу-бизнес
Discover24Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой
Иван Охлобыстин принёс извинения перед проститутками за то, что причислил актрису и телеведущую Алену Водонаеву к их рядам. Ранее Охлобыстин раскритиковал Водонаеву за то, что она призвала женщин не рожать детей, если нет возможности их обеспечить.
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Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
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Руководство футбольного "Краснодара" приняло решение вернуть в команду защитника Егора Сорокина из "Рубина".
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Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
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В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
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Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
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Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ
Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
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При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
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В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Шоу-бизнес
Басков хочет через подставных лиц купить квартиру Киркорова
Басков хочет через подставных лиц купить квартиру Киркорова Зрители на "Песне года" плакали от распыленных на стадионе токсичных газов.
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Как ранее писал NEWS.ru, подруга популярной телеведущей Ольги Бузовой подтвердила информацию о том, что звезда находится в романтических отношениях с 26-летним блогером Давидом Манукяном.
Шоу-бизнес
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Фигурное катание
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Общество
Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём
Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
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Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
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Футбол
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Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес прокомментировал чемпионскую гонку в Примере.
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Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Общество
В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название
Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.