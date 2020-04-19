В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия. На службе заметили актера Ивана Охлобыстина, сообщает Baza.

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

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