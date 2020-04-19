Общество

Вести.RuВести.RuОхлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. Несмотря на запрет массовых мероприятий такую службу "для избранных" провели в храме Софии Премудрости Божией в центре Москвы, передает телеграм-канал Baza.
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Сотрудница оскандалившегося храма рассказала, как Охлобыстин проник на богослужение

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Baza: в Москве прошла закрытая пасхальная служба для ВИПов

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В храме у Кремля ответили на обвинения в службе «для избранных»

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Актер Иван Охлобыстин напал на журналистку в Москве, утверждает интернет-издание Baza

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Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

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Baza обвинила актера Ивана Охлобыстина в нападении на журналистку во время пасхальной службы

Медиазона07:18

Охлобыстин посетил пасхальную службу «для избранных»

News.ru06:37
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина

В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.
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Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав

Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
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Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
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Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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В марте 2020 года профсоюз выпустил видеоролик, в котором Анастасия Васильева заявила о дефиците СИЗ у врачей, работающих с инфицированными коронавирусом, и обвинила в недостатке власти страны.
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На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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Появилось видео жестокого избиения отца и сына мигрантами в Москве

Как сообщал ТАСС, неподалеку от станции метро "Динамо" на севере столицы четверо приезжих из Узбекистана атаковали двух мужчин.
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Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус

Ozon ‒ третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинка», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус ‒ такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
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Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска

Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
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По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
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Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
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В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан

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Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
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Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Общество

В трубопроводах Парижа нашли следы коронавируса

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Подешевеет ли вторичное жилье в России из-за COVID – мнение экспертов

Что происходит с рублем и ценой на топливо >> Однако руководитель департамента вторичной недвижимости "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома придерживается другого мнения.
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Алсу объяснила, почему не показывает сына на публике

Российская певица Алсу рассказала, почему не хочет показывать широкой публике своего сына Рафаэля.
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Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
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Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
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Иван Охлобыстин
Актёр
советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный директор компании «Baon».
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