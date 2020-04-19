Общество
Вести.RuОхлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. Несмотря на запрет массовых мероприятий такую службу "для избранных" провели в храме Софии Премудрости Божией в центре Москвы, передает телеграм-канал Baza.
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Сотрудница оскандалившегося храма рассказала, как Охлобыстин проник на богослужение
Московский Комсомолец11:05
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Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса являются носителями, которые осуществляют, по сути, функции вакцины, заявил академик РАН Феликс Ершов.
Известия 19:09
Футбол
В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу
В РПЛ заявили, что чемпионат России по футболу возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.
Профиль 10:46
Политика
Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
Футбол
Блаттер заявил, что Россия не виновата в его отстранении от футбола
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
Sport24.ru 18:48
Общество
Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС
В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО 07:47
Футбол
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат
Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings 17 апреля в 17:40
Футбол
Мексиканская лига станет закрытой на следующие пять лет
Мексиканская футбольная лига приняла решение приостановить повышение и понижение команд первых двух дивизионов на следующие пять лет, чтобы обеспечить финансовую защиту клубов, ослабленных кризисом коронавируса.
Матч ТВ 18:35
Армия и оружие
Система С-350 повысит защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза
Москва, 20 апреля 2020, 01:50 — REGNUM Принятие на вооружение ВКС и ВМФ России новейших зенитно-ракетных систем С-350 должно повысить защиту от крылатых ракет четырёхкратно, сообщает 20 апреля газета «Красная звезда».
REGNUM 18:50
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество
Названы российские регионы с приростом населения
Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости 17:10
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России приняло решение включить торговлю одеждой, обувью и авто в перечень пострадавших от коронавируса отраслей.
ФАН вчера в 08:28
Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 14:26
Общество
В парижском водопроводе нашли следы коронавируса
В парижском водопроводе с технической водой обнаружены следы коронавируса. Вода оттуда обычно используется для очистки улиц.
ТВ Центр 12:23
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Общество
Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего
В краткосрочной перспективе сферы, связанные с туризмом и офлайновыми развлечениями, ждет катастрофическая ситуация из-за распространения коронавируса, заявил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах в интервью "МК".
РИА Новости 17:40
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Общество
Свыше 40 тысяч человек скончались от коронавируса в США
В Соединенных Штатах от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 40 265 пациентов, свидетельствуют данные сайта Worldometer по состоянию на вечер воскресенья.
Интерфакс 15:57
Футбол
Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo
Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Киберспорт
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Энергетика
Stratfor (США): золотой век российской нефти подходит к концу (Stratfor)
Главные моменты: — В предстоящие 10-20 лет российская нефть подорожает, так как для сохранения сегодняшних объемов экспорта ее придется добывать в менее доступных местах.
ИноСМИ 07:06
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45