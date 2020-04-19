Общество
Вести.RuОхлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. Несмотря на запрет массовых мероприятий такую службу "для избранных" провели в храме Софии Премудрости Божией в центре Москвы, передает телеграм-канал Baza.
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Настоятель храма Софии в Москве опроверг данные о присутствии прихожан на службе
Вечерняя Москва09:49
Baza: Охлобыстин напал на журналистку на «тайной пасхальной службе» в Москве
Московский Комсомолец05:44
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Политика Сегодня вчера в 19:10
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Александр Лукашенко убежден, что Белоруссия выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом.
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Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
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Поклонники заподозрили у Алёны Шишковой болезнь Юлии Началовой
Пользователи Instagram заподозрили у модели болезнь Юлии Началовой.
Дни24 16 апреля в 14:43
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Для спасения тяжело больных пациентов используются аппараты искусственной вентиляции легких.
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Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
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Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
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Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
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Составлен портрет малолетнего преступника в России
Сотрудники Университета прокуратуры составили криминологическую характеристику типичного малолетнего преступника в России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
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«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?
В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
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