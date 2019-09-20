Экономика
Российская газетаОхотничьи животные в России подорожали в 400 раз
Минприроды обнародовало цену охотничьих животных и лесных ресурсов в России. Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК. Как отмечается, на конец 2017 года стоимость составляла только 0,6 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБК19 сентября в 23:00
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В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов
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