Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.

с чего всё началось

Минприроды обнародовало цену охотничьих животных и лесных ресурсов в России. Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК. Как отмечается, на конец 2017 года стоимость составляла только 0,6 миллиарда рублей.

Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Политика Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.

Политика WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.

Политика В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Политика В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Авто Узбекский Ravon вернулся на российский рынок В 2019 году узбекский автомобильный бренд Ravon планирует продать в России 7 тысяч машин, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя фирмы.

Политика Песков рассказал, как Путин проводит выходные Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии у президента России Владимира Путина полноформатных выходных, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Футбол Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале» Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.

Общество Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.

Космос США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Армия и оружие В сирийском Дамаске прогремело два взрыва Сегодня, 19 сентября, в Дамаске прогремело как минимум два мощных взрыва. Взрывы прогремели около 20:05 по местному времени.

Наука Водопроводная вода может быть причиной развития рака Оказалось, что эти вещества способны стать причиной развития более чем 100 тысяч случаев рака в одном поколении в США.