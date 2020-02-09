Культура

Lenta.ruLenta.ruОхотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи

Охотница за олигархами присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как они выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником.
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с чего всё началось

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

На острове, помимо Насти Рыбки, остались Надежда Ангарская и Елена Проклова. Они заявили, что Рыбке будет лучше, если она окажется в племени зрителей.
Вокруг ТВвчера в 11:01

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Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

Вокруг ТВвчера в 11:01

Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи

Lenta.ru04:10

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

Life.ru01:42

Яна Троянова проводила с «Последнего героя» модель Настю Рыбку, которую участники назвали эскортницей

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:47

Участники «Последнего героя» отказались спать с Настей Рыбкой

News.ru04:33

Участники «Последнего героя» устроили бойкот Насте Рыбке, ей пришлось покинуть проект

Радио Комсомольская правда00:58

Скандальную модель Настю Рыбку выгнали из шоу спустя сутки

Рамблер05:20
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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

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Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
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Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.
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Американка установила новый рекорд пребывания женщины в космосе

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Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
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Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Эксперты восстановили картину гибели депутата Айрата Хайруллина

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Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
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Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
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Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ

В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
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Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся

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Армия и оружие

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Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи заявил, что все войска США, которые дислоцированы в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана.
Вестник Кавказа 04:34
Происшествия

В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины

Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 03:09
Экономика

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
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Армия и оружие

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Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
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Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
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