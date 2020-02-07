Общество

ВедомостиВедомостиОхрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
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Охрана Минэнерго собиралась закупить наклейки с надписью «Обама чмо»

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