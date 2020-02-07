Общество
ВедомостиОхрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
Читать в источнике
Оценить385
Подробнее о событии
Показать все источники
«Обама чмо»: зачем ведомственная охрана закупает наклейки с ругательными надписями
Московский Комсомолец13:00
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры наедине
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры наедине в Сочи.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Общество
В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
На аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса 6 февраля зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений.
Шоу-бизнес
Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью
Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Политика
Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов
Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Культура
В Минске прошел молодежный форум «Беларусь – открытая книга»
В рамках Международной книжной ярмарки в Минске прошел молодежный форум «Беларусь – открытая книга».
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Футбол
Бывший игрок «Тамбова» подписал контракт с киевским «Динамо»
Экс-футболист «Тамбова» Олабиран Муйива, более известный как Бенито, подписал контракт на 3. 5 года с киевским «Динамо».
Футбол
Сёмин назвал игроков «Локомотива» с большим будущим
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал игроков своей команды, которых ждёт большое будущее.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Футбол
Моуринью кардинально изменил причёску
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,16 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,16 рубля.
Авто
Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
Культура
Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала
Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
Общество
Учительница объяснила детям правила написания русского мата
Учительница школы №14 в Уссурийске объяснила ученикам правила написания русского мата с примерами, написанными на доске.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Общество
Волочкова ответила на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
Наука
Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета
Общество
Польша откажется от угля из России
По словам Сасина, уголь поставляется в Польшу в основном из России, но также и из Южной Америки, США, Мозамбика и Колумбии.
Кино
Опубликованы первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Первые кадры со съемок седьмого сезона популярного сериала «Сваты» появились в Сети.
Происшествия