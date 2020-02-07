Общество

Lenta.ruLenta.ruОхрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.
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с чего всё началось
"Открытые медиа" сообщили
, что нашли на сайте госзакупок лот от ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России по обслуживанию автомобилей Северо-Кавказского филиала.
Московский Комсомолец08:05

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Охрана Минэнерго включила в закупки по ремонту машин наклейку «Обама ЧМО»

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Охрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»

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Северокавказская охрана Минэнерго объявила тендер на покупку наклеек для машин «Обама ЧМО»

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Ведомственная охрана Минэнерго заказала наклейки с надписями «Обама ЧМО»

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СМИ: охрана Минэнерго в госзакупках заказала автонаклейки «Обама ЧМО»

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Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»

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Охрана Минэнерго включила в госзакупку наклейки «Обама чмо». В ведомстве сказали, что это Т9

Дождь09:17
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В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:48
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Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
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САФМАР начал поставки топлива на АЗС российских компаний в Белоруссии

АЗС российских нефтяных компаний в Белоруссии, которые в настоящее время испытывают недостаток поставок, в феврале 2020 г. закупят нефтепродукты у группы САФМАР М. Гуцериева.
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Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
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Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео

В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
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Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
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Ида Галич и Настя Ивлеева Сегодня же стало известно, что Ида впервые стала мамой.
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Дейли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 зависит от переговоров с NHLPA

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Где пройти бесплатный онкоскрининг в Москве в феврале

Приемы пройдут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля.
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На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ

Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

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