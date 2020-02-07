Общество
Lenta.ruОхрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»
Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.
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с чего всё началось
"Открытые медиа" сообщили, что нашли на сайте госзакупок лот от ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России по обслуживанию автомобилей Северо-Кавказского филиала.Московский Комсомолец08:05
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Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Происшествия
Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
Происшествия
МЧС продолжает поиски девочки, утонувшей в Лахтинском разливе
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Наука
Ядерная зима на Земле окажет негативное влияние на экосистемы морей
Авто
Новый Renault Sandero вышел на зимние тесты
Renault Sandero нового поколения может выйти на рынок уже в начале следующего года.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Здоровье
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Энергетика
САФМАР начал поставки топлива на АЗС российских компаний в Белоруссии
АЗС российских нефтяных компаний в Белоруссии, которые в настоящее время испытывают недостаток поставок, в феврале 2020 г. закупят нефтепродукты у группы САФМАР М. Гуцериева.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой
Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Спорт
Тренер Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Российская гимнастка Александра Солдатова, которую доставили в столичный НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского со следами суицида, опровергла информацию о попытке покончить с собой, это же сделала и личный тренер девушки, Анна Дьяченко в интервью агентству ТАСС.
Политика
США ввели санкции против болгарского судьи и членов его семьи
Соединенные Штаты ввели санкции против судьи специализированного уголовного суда Болгарии Андона Миталова, который, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции.
Армия и оружие
Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды
По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Шоу-бизнес
29-летняя Ида Галич впервые стала мамой
Ида Галич и Настя Ивлеева Сегодня же стало известно, что Ида впервые стала мамой.
Хоккей
Дейли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 зависит от переговоров с NHLPA
Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022 в Пекине будет зависеть от результатов переговоров с профсоюзом игроков НХЛ (NHLPA), заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли.
Здоровье
Где пройти бесплатный онкоскрининг в Москве в феврале
Приемы пройдут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Кино
«Хищные птицы» вышли в российский прокат
С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Общество
На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ
Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.