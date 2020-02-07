Общество

Lenta.ruLenta.ruОхрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.
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с чего всё началось
"Открытые медиа" сообщили
, что нашли на сайте госзакупок лот от ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России по обслуживанию автомобилей Северо-Кавказского филиала.
Московский Комсомолец08:05

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Охрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»

Lenta.ru10:01

Северокавказская охрана Минэнерго объявила тендер на покупку наклеек для машин «Обама ЧМО»

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Наклейка «Обама ЧМО» появилась в закупке северо-кавказской охраны Минэнерго. Одна среди десяти тысяч пунктов

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Ведомственная охрана Минэнерго заказала наклейки с надписями «Обама ЧМО»

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Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»

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Охрана Минэнерго включила в госзакупку наклейки «Обама чмо». В ведомстве сказали, что это Т9

Дождь09:17
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Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
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