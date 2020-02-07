Общество
Lenta.ruОхрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»
Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.
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с чего всё началось
"Открытые медиа" сообщили, что нашли на сайте госзакупок лот от ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России по обслуживанию автомобилей Северо-Кавказского филиала.Московский Комсомолец08:05
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Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Происшествия
Частный вертолет разбился под Казанью
Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
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В Милане обнаружили тело россиянки
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Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Происшествия
Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Происшествия
Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево
Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
Космос
Ракета «Союз» вывела на орбиту разгонный блок с британскими спутниками
Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила, что ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с 34 британскими спутниками связи OneWeb, передает Интерфакс.
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В ДНР перевернулся следовавший в Севастополь автобус
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в шведском этапе Евротура
Национальная команда России уступила в стартовом поединке шведского этапа Евротура.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Не успел прозвучать анонс нового шоу на Первом канале "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, как программу тут же обвинили в плагиате.
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Политика
В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы
У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Футбол
Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»
Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Общество
Памятник благодарности Красной Армии снесли в Польше
Космос
Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет
Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.