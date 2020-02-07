с чего всё началось

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.

Происшествия Частный вертолет разбился под Казанью Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.

Культура Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате Не успел прозвучать анонс нового шоу на Первом канале "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, как программу тут же обвинили в плагиате.

Политика В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.

Шоу-бизнес Блогер Ида Галич впервые стала мамой Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.

Космос Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя.

Экономика Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем» Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.