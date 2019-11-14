Происшествия
Красная веснаОхранник из колледжа Благовещенска работал без разрешения
Охранник колледжа Благовещенска работал без разрешения на осуществление охранной деятельности в учебном заведении, рассказал начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин 14 ноября на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области.
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Работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения, сообщил на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.ТАСС04:37
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