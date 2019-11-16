Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыОхранник колледжа в Благовещенске заявил о своей невиновности

Ранее сообщалось, что гендиректору «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, он взял на работу лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность. Напомним, 14 ноября в Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже.
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с чего всё началось

Охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, не признает свою вину

Сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А" Олег Ермолов, охранявший колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября устроил стрельбу, на проходящем в субботу заседании Благовещенского городского суда заявил, что не считает себя виновным.
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Суд отложил арест охранника колледжа Благовещенска, где студент устроил стрельбу

Коммерсантъвчера в 20:37

Охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, не признает свою вину

ТАССвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
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Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри

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В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

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