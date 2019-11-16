Сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А" Олег Ермолов, охранявший колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября устроил стрельбу, на проходящем в субботу заседании Благовещенского городского суда заявил, что не считает себя виновным.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что гендиректору «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, он взял на работу лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность. Напомним, 14 ноября в Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже.

Охранник колледжа в Благовещенске заявил о своей невиновности

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