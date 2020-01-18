Происшествия
Lenta.ruОхранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка. Как свидетельствует опубликованная в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте» видеозапись, мужчина оставил его лежать на полу, после чего потребовал разобраться «по-мужски».
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Политика
Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
Происшествия
В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит
Армия и оружие
Рассекречены данные об освобождении Варшавы советской армией
Министерство обороны России представило некоторые архивные данные исторических документов, связанных с освобождением Варшавы советскими войсками.
Происшествия
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа.
Политика
Трамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США
Венесуэла готова к диалогу с США, сообщил в интервью газете Washington Post президент Николас Мадуро.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове
Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
Единоборства
Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе
Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма.
Авто
Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами
Умеренными гибридами станут седаны и универсалы BMW 320d, 320d xDrive, кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d — все они будут оснащаться 11-сильным стартер-генератором и 48-вольтовой тяговой батареей.
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Политика
Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Политика
Главного Советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Политика
В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова оценила заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Авто
В Сети напомнили о перспективном УАЗ-3972
Впоследствии были разработаны опытные образцы УАЗ-3972, которые представляли собой бескапотные автомобили третьего поколения перспективного семейства.
Общество
Жительницу Латвии возмутило использование русского языка в стране
Латвийский депутат Александр Кирштейнс оценил пост своей соотечественницы в "Твиттере", где она пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.
Космос
Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет
При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Общество