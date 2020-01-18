Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОхранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка. Как свидетельствует опубликованная в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте» видеозапись, мужчина оставил его лежать на полу, после чего потребовал разобраться «по-мужски».
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Боец ММА предложил посадить охранника, избившего подростка в «МЕГЕ»

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Боец ММА потребовал наказать охранника «МЕГИ», избившего подростка

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Полиция проверяет информацию об избиении подростка в подмосковном ТЦ

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Охранник ТЦ в Химках нокаутировал подростка во время драки

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Охранник жестоко избил посетителя торгового центра в Подмосковье. Видео

Вести.Ru10:29
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Министерство обороны России представило некоторые архивные данные исторических документов, связанных с освобождением Варшавы советскими войсками.
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Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии

Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа.
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Трамп категорически отверг обвинения по импичменту

Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
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Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Венесуэла готова к диалогу с США, сообщил в интервью газете Washington Post президент Николас Мадуро.
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Единоборства

Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе

Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
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Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма.
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Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

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Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами

Умеренными гибридами станут седаны и универсалы BMW 320d, 320d xDrive, кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d — все они будут оснащаться 11-сильным стартер-генератором и 48-вольтовой тяговой батареей.
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Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
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В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
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Политика

Главного Советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
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В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова оценила заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России.
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Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

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В Сети напомнили о перспективном УАЗ-3972

Впоследствии были разработаны опытные образцы УАЗ-3972, которые представляли собой бескапотные автомобили третьего поколения перспективного семейства.
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Латвийский депутат Александр Кирштейнс оценил пост своей соотечественницы в "Твиттере", где она пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.
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Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет

При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
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Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Век 16 января в 08:33
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