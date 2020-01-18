Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОхранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка. Как свидетельствует опубликованная в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте» видеозапись, мужчина оставил его лежать на полу, после чего потребовал разобраться «по-мужски».
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

Полиция проверяет информацию о драке в ТЦ «Мега Химки», где охранник избил подростка

ТАССвчера в 14:33

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Lenta.ruвчера в 21:54

Боец ММА потребовал наказать охранника «МЕГИ», избившего подростка

РИА Новостивчера в 20:18

Боец ММА предложил посадить охранника, избившего подростка в «МЕГЕ»

Телеканал 360°вчера в 20:57

Полиция проверяет информацию об избиении подростка в подмосковном ТЦ

РЕН ТВвчера в 14:57

Охранник ТЦ в Химках нокаутировал подростка во время драки

Московский Комсомолецвчера в 12:32

Охранник жестоко избил посетителя торгового центра в Подмосковье. Видео

Вести.Ruвчера в 10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com 16 января в 19:12
Политика

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 17 января в 08:26
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Единоборства

Олейник победил Грина на турнире UFC 246

Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
iReactor вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей 17 января в 08:19
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
РИА Новости вчера в 18:59
Единоборства

Холли Холм судейским решением победила Пеннингтон на UFC 246

После оглашения судейского решения (единогласная победа Холм) зрители неодобрительно загудели.
ГЛАС.RU 00:30
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru вчера в 08:52
Здоровье

Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Известия вчера в 22:41
Происшествия

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
RT на русском вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 17 января в 05:50
Политика

Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине

В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Интерфакс вчера в 22:47
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
Экономика

Курс рубля вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина

Вечером стала известна кандидатура на пост премьера, фьючерсы и валютный рынок отреагировали спокойно.
РБК 16 января в 02:02
Здоровье

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре увеличилось до 133 человек

Общественное телевидение России вчера в 07:37
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета 17 января в 21:55
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Политика

Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре

Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
Невские Новости вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение

37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.
Bimru.ru вчера в 09:06
Культура

BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу

BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Popcake вчера в 06:00
Политика

Трамп отверг обвинения по импичменту

Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.
Говорит Москва вчера в 22:59
Общество

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней.
ТАСС вчера в 22:10
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

ФАН 00:04
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Чемпионат вчера в 06:30
Технологии

США впервые показали полет боевого «Гремлина»

Полет беспилотника, создаваемого в рамках программы «Гремлины», показала американская компания Dynetics 18 января на официальном YouTube-канале организации.
Красная весна вчера в 13:04
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 17 января в 05:10
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 17 января в 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное