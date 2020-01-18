Происшествия
Lenta.ruОхранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка. Как свидетельствует опубликованная в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте» видеозапись, мужчина оставил его лежать на полу, после чего потребовал разобраться «по-мужски».
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Гаджеты
Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi
Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
Политика
В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Единоборства
Олейник победил Грина на турнире UFC 246
Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Единоборства
Холли Холм судейским решением победила Пеннингтон на UFC 246
После оглашения судейского решения (единогласная победа Холм) зрители неодобрительно загудели.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Экономика
Курс рубля вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина
Вечером стала известна кандидатура на пост премьера, фьючерсы и валютный рынок отреагировали спокойно.
Здоровье
Число отравившихся питьевой водой в Кизляре увеличилось до 133 человек
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Политика
Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре
Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение
37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Политика
Трамп отверг обвинения по импичменту
Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег
Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней.
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Технологии
США впервые показали полет боевого «Гремлина»
Полет беспилотника, создаваемого в рамках программы «Гремлины», показала американская компания Dynetics 18 января на официальном YouTube-канале организации.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.