Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка. Как свидетельствует опубликованная в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте» видеозапись, мужчина оставил его лежать на полу, после чего потребовал разобраться «по-мужски».

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

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