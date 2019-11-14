с чего всё началось

Следователи задержали сотрудника частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», охранявшего благовещенский колледж. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Telegram-канал Mash. Он был задержан в рамках возбужденного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Охранника колледжа в Благовещенске задержали после стрельбы

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