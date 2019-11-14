Происшествия
Lenta.ruОхранника колледжа в Благовещенске задержали после стрельбы
Следователи задержали сотрудника частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», охранявшего благовещенский колледж. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Telegram-канал Mash. Он был задержан в рамках возбужденного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) завел два новых уголовных дела после стрельбы в колледже в Благовещенске — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).Ведомости05:02
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика
Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400
Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Гаджеты
Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном
Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.
Газета.Ru 06:33
Общество
Роструд предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В России зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственной инспекции труда.
RT на русском 05:37
Общество
Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством
Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
Авто
Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому
В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по изменению логистики финальных тестов автомобилей и проверок на качество.
Российская газета 06:05
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Известия вчера в 20:10
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно пройти обследование у дерматовенерологов
Москвичей ждут в ближайшие выходные 16 и 24 ноября во всех филиалах Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии.
Российская газета вчера в 05:22
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон
Известия 04:22
Армия и оружие
На Украине заявили, что Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях
Глава украинской Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за угрозы России.
Газета.Ru 05:49
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз
Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
РИА Новости 05:10
Финансы
Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАСС 06:11
Хоккей
Знаменитый кот с лишним весом посетил хоккейного тренера
Кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из-за двух лишних килограммов, пришел в хоккейный клуб «Адмирал» на тренировку — фотографии опубликованы в Instagram.
Sibnet Новости 06:02
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Общество
Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске
Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП», входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Взгляд.ру 05:41