Происшествия
КоммерсантъСуд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска
Сотрудник ЧОПа «Сириус-А» обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Напомним, 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий колледжа 14 ноября.
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Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
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Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
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Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Наука
Ученые: китайские власти маскируют незаконное извлечение органов под добровольное донорство
Еще в 2010 году правительство страны объявило об изменении способов получения органов для трансплантации и развертывании программы добровольного донорства.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
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Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler
Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Происшествия
Академик Асеев назвал «дурью» обыски в сибирском отделении РАН
По данным следствия, в 2014 году Скубневский, будучи управляющим делами Сибирского отделения РАН, в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году
"Мисс Россия — 2019" Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдёт в США с 28 ноября по 8 декабря.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
Хоккей
«Аризона Койотис» – «Лос-Анджелес Кингз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20
Из 16-и последних матчей десять остались за «Аризоной».
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Армия и оружие
Канадский профессор обнародовал список стран-врагов США: открывает Россия
Составленный канадским социологом список недругов Америки открывает Россия.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Космос
Индия может отправить к Луне в 2020 г. миссию «Чандраян-3»
Дата запуска и предполагаемая полезная нагрузка аппарата «Чандраян-3» пока не разглашались, несмотря на то, что, по сообщениям Times, последний срок сдачи этого проекта – ноябрь 2020 г. Орбитальный аппарат «Чандраян-2», тем временем, работает в штатном режиме и продолжает собирать научные данные, согласно ISRO.
Общество
Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»
Депутаты внесли поправки в законопроект: определение преследования жертвы и запрет для помогающих жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
Армия и оружие
Военные РФ увеличили число пунктов распределения гумпомощи в Сирии
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают количество пунктов распределения гуманитарных грузов на севере и востоке Сирии.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Авто
Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил
Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права на управление транспортным средством несовершеннолетним.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые показала фото с новым избранником
Особо дотошные фанаты даже выяснили имя нового избранника певицы.