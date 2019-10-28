Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам. По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех.

с чего всё началось

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные НБКИ. Такой вывод эксперты сделали, вычислив показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий.

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