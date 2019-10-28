Общество
Газета.RuОхранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные НБКИ. Такой вывод эксперты сделали, вычислив показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам. По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех.РБК06:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Футбол
Карпин скептически оценил шансы «Ростова» на победу в РПЛ
Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов отправил на пересмотр постановление суда, которое признало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
Происшествия
В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае
В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер Toyota Raize
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Спорт
IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии
Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Гаджеты
Продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз
В результате продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз в сравнении с третьим кварталом 2018 года.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
Армия и оружие
Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Происшествия
В США заключенного выпустили из тюрьмы по ошибке
Заключенного на пожизненный срок в Америке выпустили на свободу из-за ошибки сотрудников тюрьмы.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей
Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
Политика
Член Конгресса США ушла в отставку из-за секс-скандала
Член Палаты представителей американского Конгресса Кэти Хилл заявила о решении уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальной связи со своими сотрудниками.
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.