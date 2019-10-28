Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам. По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех.

с чего всё началось

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные НБКИ. Такой вывод эксперты сделали, вычислив показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий.

Общество Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах До конца 2019 года Минпромторг планирует определить виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования, рассказали в министерстве.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Политика Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Общество ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

Политика Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.

Фигурное катание Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Политика Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса Участие России в инаугурации нового президента Аргентины, намеченной на 10 декабря, может пройти на высоком уровне, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

Общество Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.

Общество Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в стране частные следственные изоляторы.

Происшествия Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.

Политика В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.

Политика Трамп назвал Зеленского «новым президентом России» Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Политика Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.

Путешествия Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Общество Исторический музей отказался принимать «Дилетантские чтения» Исторический Музей в Москве отменил "Дилетантские чтения", посвященные пакту Молотова-Риббентропа, объясняя это неприятием политической позиции участников чтений.

Гаджеты Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.

Здоровье Первая партия «Фризиума» закуплена и направлена пациентам Первую партию "Фризиума" самолетом доставили из Франции. И отгрузили на склад Московского эндокринного завода.

Политика Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.

Политика В Госдуме рассказали о наказании за пропаганду наркотиков в Сети Депутаты Госдумы рассказали, какое наказание может быть установлено за склонение к употреблению наркотиков, в том числе через Интернет, сообщает РИА Новости.

Общество Путин поручил Воробьеву ускорить строительство развязки в Химках Президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.