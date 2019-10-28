Экономика
РБКОхранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%). Высокая долговая нагрузка также зафиксирована среди самозанятых, работников транспортной сферы, преподавателей и юристов.
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с чего всё началось
Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам. По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех.РБК06:56
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