Общество
Газета.RuОхранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные НБКИ. Такой вывод эксперты сделали, вычислив показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий.
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с чего всё началось
Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам. По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех.РБК06:56
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Здоровье
Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 00:15
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Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
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Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru вчера в 18:44
Происшествия
Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти
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Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
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РБК 12:44
Политика
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Происшествия
Мужчина открыл огонь у французской мечети
Мужчина открыл огонь перед мечетью Байнона в департаменте Атлантические Пиренеи, Франция, сообщает Actu17.
Газета.Ru 12:21
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В Крыму подозреваемому в подготовке теракта предъявили обвинения
Члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, который подозревался в подготовке теракта на полуострове Крым, предъявлено обвинение.
Газета.Ru 11:59
Авто
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На заводе компании Haval, расположенном в индустриальном парке «Узловая» под Тулой, начался выпуск нового внедорожника H9.
Известия 11:55
Общество
Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Активный участник советского диссидентского движения, писатель и общественный деятель Владимир Буковский скончался в Великобритании на 77-м году жизни.
Известия вчера в 19:39
Кино
Стивен Кинг оценил первые отзывы на «Доктор Сон»
Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о фильме «Доктор Сон», ставшем сиквелом к культовому фильму «Сияние», снятого по его одноименному роману.
Культуромания 08:25
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
ТК Звезда вчера в 16:38
Футбол
Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё
Чемпионат 11:52
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Происшествия
Суд арестовал студента, подозреваемого в подготовке массового убийства
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина, подозреваемого в подготовке нападения на сокурсников и учителей.
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Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Как сообщается на сайте «Блюз», нападающий не сыграет в ближайшее пять месяцев. Он будет проходить курс лечения от травмы плеча.
ProstoProSport 12:26
Шоу-бизнес
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Российская газета 11:52
Армия и оружие
Российские сапёры приступили к разминированию территории в Лаосе
22 октября сообщалось, что российские сапёры прибыли в Лаос для разминирования местности, на территории которой находится Долина кувшинов — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
RT на русском вчера в 22:41
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Политика
Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого
RT на русском 12:12