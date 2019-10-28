Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам. По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех.

с чего всё началось

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные НБКИ. Такой вывод эксперты сделали, вычислив показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий.

Здоровье Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Экономика Мантуров заявил о заморозке контракта на поставку Замбии SSJ 100 Контракт на поставку Замбии одного самолёта SSJ 100 в ВИП-версии заморожен из-за недостатка у страны средств на финансирование контракта.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Происшествия Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.

Политика Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Происшествия Мужчина открыл огонь у французской мечети Мужчина открыл огонь перед мечетью Байнона в департаменте Атлантические Пиренеи, Франция, сообщает Actu17.

Происшествия В Крыму подозреваемому в подготовке теракта предъявили обвинения Члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, который подозревался в подготовке теракта на полуострове Крым, предъявлено обвинение.

Авто Haval приступил к выпуску в России внедорожника H9 На заводе компании Haval, расположенном в индустриальном парке «Узловая» под Тулой, начался выпуск нового внедорожника H9.

Общество Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского Активный участник советского диссидентского движения, писатель и общественный деятель Владимир Буковский скончался в Великобритании на 77-м году жизни.

Кино Стивен Кинг оценил первые отзывы на «Доктор Сон» Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о фильме «Доктор Сон», ставшем сиквелом к культовому фильму «Сияние», снятого по его одноименному роману.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.

Происшествия Суд арестовал студента, подозреваемого в подготовке массового убийства Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина, подозреваемого в подготовке нападения на сокурсников и учителей.

Хоккей Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы Как сообщается на сайте «Блюз», нападающий не сыграет в ближайшее пять месяцев. Он будет проходить курс лечения от травмы плеча.

Шоу-бизнес Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.

Армия и оружие Российские сапёры приступили к разминированию территории в Лаосе 22 октября сообщалось, что российские сапёры прибыли в Лаос для разминирования местности, на территории которой находится Долина кувшинов — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади "Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Путешествия Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).