Общество
КоммерсантъОхранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным на октябрь этого года, показатель долговой нагрузки (ПДН) в этой сфере составил 34%.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили 26 октября в 23:26
Экономика
Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций «Лукойла»
Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
Трамп открыто заявил о желании США отобрать нефть у сирийского народа
Глава Белого дома Дональд Трамп честно признался в том, что целью США на территории Сирии являются нефтяные запасы этой страны в районах, которые захвачены курдскими бандформированиями.
Экономика сегодня 05:21
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Гаджеты
Без чего iPhone 5 превратятся в «кирпичи» с 3 ноября
Владельцы iPhone 5 должны обновить свои устройства до iOS 10.3.4 если не хотят, чтобы их устройства превратились в «кирпичи».
Мойка78 11:22
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Армия и оружие
«Ликвидацию» аль-Багдади не подтвердили в ООН
Мониторинговая группа ООН пока не может подтвердить ликвидацию аль-Багдади, об этом РИА Новости рассказал координатор группы.
Народные новости 11:39
Происшествия
В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
ТАСС 11:28
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, подарила своей 76-летней матери роскошную иномарку.
News.ru 11:07
Общество
Россияне стали больше копить на старость, образование и автомобили
Россияне, откладывающие деньги, стали меньше копить их на дорогие вещи, а больше — на старость, образование и автомобили.
Мойка78 02:12
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Происшествия
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат «Правозащиты открытки» Сергей Бадамшин, пожаловался в суд на бездействие следователя СК, который расследует действия сотрудников полиции, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Дождь 04:41
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
Rambler News Service 10:25
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
RT на русском 07:05
Кино
«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам
Форпост Северо-Запад вчера в 11:17
Футбол
Семак: Лунев перестал играть за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы.
Фонтанка.Ру 11:20