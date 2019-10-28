Общество

КоммерсантъКоммерсантъОхранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным на октябрь этого года, показатель долговой нагрузки (ПДН) в этой сфере составил 34%.
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