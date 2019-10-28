Общество
РБКОхранники стали самыми закредитованными работниками в России
Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам. По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех.
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Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
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Газета.Ru 03:53
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Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Спорт
Биатлонистке Аввакумовой отказали в переходе в сборную Сербии
Бывшей российской биатлонистке Екатерине Аввакумовой отказали в переходе в сборную Сербии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:40
Политика
Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России. Об этом говорится на сайте ведомства.
РБК 10:46
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
РБК 08:56
Общество
Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи
Ученик десятого класса из Екатеринбурга Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России после того, как воспроизвёл по памяти более 13 тыс. знаков числа пи (π).
RT на русском 08:21
Экономика
После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль
Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Новые Ведомости 07:47
Гаджеты
Приставки NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro представлены официально
Компания NVIDIA официально запускает две новые телевизионные приставки 2019 года: Shield TV и Shield TV Pro.
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Общество
Платину в Call of Duty: Modern Warfare можно получить без мультиплеера
Cyber.sports.ru 25 октября в 11:02
Гаджеты
Особенности интерфейса Windows 10X раскрыты на скриншотах
Официальный дебют Windows 10X ожидается к концу 2020 года. Сама же Microsoft не раскрывает планов относительно новой ОС.
MobiDevices 04:25
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Экономика
Выручка «Ленты» в III квартале снизилась на 0,4%
По итогам 9 месяцев 2019 года выручка ритейлера выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,5 млрд рублей.
Rambler News Service 03:35
Хоккей
Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
Сильный пожар вспыхнул рядом со стадионом московского «Спартака»
Сильный пожар вспыхнул возле стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы. Очевидцы публикуют записи с места.
Вести.Ru 10:49
Армия и оружие
Белоруссия усилит охрану границы с Литвой
RT на русском 06:21
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета 08:07
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У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Общество
Россияне стали больше копить на старость, образование и автомобили
Россияне, откладывающие деньги, стали меньше копить их на дорогие вещи, а больше — на старость, образование и автомобили.
Мойка78 02:12
Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
REGNUM 06:28
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
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Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США
Принц Гарри и Меган Маркл думают о том, чтобы большую часть года жить в США.
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Футбол
Хохлов и Аленичев могут возглавить «Ротор»
"Чемпионат" сообщает о том, на пост главного тренера волгоградского "Ротора" есть пять претендентов.
Sport.ru 07:41
Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
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Армия и оружие
Зеленский разоружил украинских националистов?
После вчерашней встречи президента незалежной Владимира Зеленского с представителями украинских националистов, последние вывезли оружие с территории поселков Золотое-4 и Катериновка.
КП - Донецк 08:06