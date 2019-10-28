Общество
КоммерсантъОхранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным на октябрь этого года, показатель долговой нагрузки (ПДН) в этой сфере составил 34%.
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Политика
Болгария высылает российского дипломата
Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— с 7,0% до 6,5% годовых. Регулятор снижает ставку уже в четвертый раз в 2019 году.
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
Политика
Радий Хабиров озвучил состав правительства Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составе правительства РБ. Также он сообщил реорганизации некоторых ведомств.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Происшествия
Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар
Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступит на вооружение армии России
Новый пистолет «Удав» после улаживания всех бумажных формальностей поступит на вооружение армии России.
Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
Автоспорт
Квят пришел девятым на Гран-при Мексики, но получил штраф
Российский спортсмен Даниил Квят из Toro Rosso пришел к финишной черте девятым.
Хоккей
Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Шоу-бизнес
Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым
Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе Жилина выучила еще один четверной прыжок
Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в младшей группе Этери Тутберидзе, освоила второй четверной прыжок.
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Здоровье
Названы три продукта, которые помогут очистить легкие курильщика
Какие продукты помогут их очистить, читайте в этом материале. Лишнюю слизь в легких поможет устранить имбирь.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Общество
ЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.