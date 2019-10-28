Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным на октябрь этого года, показатель долговой нагрузки (ПДН) в этой сфере составил 34%.

Политика Болгария высылает российского дипломата Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

Политика Радий Хабиров озвучил состав правительства Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составе правительства РБ. Также он сообщил реорганизации некоторых ведомств.

Хоккей Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.

Общество В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Шоу-бизнес Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.

Общество Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.