Общество

КоммерсантъКоммерсантъОхранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным на октябрь этого года, показатель долговой нагрузки (ПДН) в этой сфере составил 34%.
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Составлен рейтинг самых закредитованных профессий

Российская газета11:12

Названа самая закредитованная профессия в России

РИА Новости11:11

Стало известно, кто из россиян больше всех закредитован

Московский Комсомолец08:18

Самый высокий уровень закредитованности в России зафиксирован у охранников

ТАСС08:20

Охранники стали самыми закредитованными в России

Коммерсантъ09:08

Охранники стали самыми закредитованными работниками в России

РБК06:56

Аналитики назвали категории работников с наименьшей долговой нагрузкой

Rambler News Service04:21
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Общество

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