Онлайн-платформа «Окко Спорт», обладающая правами на показ матчей английской Премьер-лиги, снова разочаровала. Перед игрой шестого тура чемпионата между «Челси» и «Ливерпулем» сервис недоступен. Это уже не первый сбой онлайн-платформы перед топ-матчем английской Премьер-лиги.

«Окко Спорт» снова сломался перед топ-матчем АПЛ

Спорт день за днем

Политика Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.

Экономика В России предлагают ввести индекс производства самогона Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».

Авто Собираемые в России минивэны Peugeot и Citroen получили полный привод В октябре 2019 года на заводе ПСМА в Калужской области начнется выпуск полноприводных модификаций фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также их пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Общество День осеннего равноденствия наступил в Сибири Сегодня, 23 сентября, продолжительность дня и ночи сравнялись и составляют 12 часов.

Авто Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.

Кино Сталлоне рассказал, кто из актёров претендовал на роль Рэмбо "Рэмбо: Первая кровь" сняли в 1982 году, фильм собрал в мировом прокате более 125,2 миллиона долларов.

Космос Российские студенты проведут испытания в открытом космосе В рамках миссии будет проведено построение группировки из двух космических аппаратов размерностью 1,5U CubeSat с помощью технологии двухлопастного роторного солнечного паруса, – говорится в материалах, имеющихся в распоряжении агентства РИА Новости.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Общество Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации "Заявление о принудительной ликвидации компании подано в Высокий суд, и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании", - говорится в сообщении Thomas Cook.

Шоу-бизнес Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.

Экономика АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

ЖКХ В жилых домах Москвы дали отопление Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.

Политика Украина прекратила пропуск машин в Крым на одном из погранпунктов Пограничная служба Украины прекратила пропуск в Крым на одном из трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК Мосгорсуд признал законным решение об аресте банковского счёта НКО "Фонд борьбы с коррупцией" и запрет распоряжаться денежными средствами до 3 февраля 2020 года.

Политика В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией 21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Происшествия В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.

Общество В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре «В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.

Авто В России обновили правила расчета транспортного налога В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога.

Общество В Минфине назвали число чиновников в России Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Спорт WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу "Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.

Интернет Роскомнадзор пообещал «борьбу снаряда и брони» в блокировке Telegram Результаты работы новой системы блокировки Telegram и противодействия запрещенному контенту будут представлены общественности в течение года, заверил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Здоровье Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами.

Политика Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.

Экономика Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.

Гаджеты Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.