Футбол
Евро-футбол.ру«Окко Спорт» снова сломался перед топ-матчем АПЛ
Онлайн-платформа «Окко Спорт», обладающая правами на показ матчей английской Премьер-лиги, снова разочаровала. Перед игрой шестого тура чемпионата между «Челси» и «Ливерпулем» сервис недоступен. Это уже не первый сбой онлайн-платформы перед топ-матчем английской Премьер-лиги.
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Okko Sport извинились и подарили три фильма за сбои в трансляции матча «Челси» – «Ливерпуль»
Спорт день за днем08:22
Трансляция матча «Челси» — «Ливерпуль» сорвалась. Негодуют даже футболисты РПЛ
Спорт-Экспрессвчера в 13:41
Оздоев раскритиковал работу платформы Okko: «Может, они уже сделают нормальную трансляцию?»
Sport24.ruвчера в 12:17
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Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
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Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
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Авто
Собираемые в России минивэны Peugeot и Citroen получили полный привод
В октябре 2019 года на заводе ПСМА в Калужской области начнется выпуск полноприводных модификаций фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также их пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.
Motor 07:08
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
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Общество
День осеннего равноденствия наступил в Сибири
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Происшествия
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Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe вчера в 13:54
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"Рэмбо: Первая кровь" сняли в 1982 году, фильм собрал в мировом прокате более 125,2 миллиона долларов.
Life.ru вчера в 09:36
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В рамках миссии будет проведено построение группировки из двух космических аппаратов размерностью 1,5U CubeSat с помощью технологии двухлопастного роторного солнечного паруса, – говорится в материалах, имеющихся в распоряжении агентства РИА Новости.
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В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
"Заявление о принудительной ликвидации компании подано в Высокий суд, и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании", - говорится в сообщении Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ
После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Экономика
АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru 08:52
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Украина прекратила пропуск машин в Крым на одном из погранпунктов
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Газета.Ru 09:17
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК
Мосгорсуд признал законным решение об аресте банковского счёта НКО "Фонд борьбы с коррупцией" и запрет распоряжаться денежными средствами до 3 февраля 2020 года.
Life.ru 06:16
Политика
В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией
21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 09:44
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Авто
В России обновили правила расчета транспортного налога
В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога.
Уралинформбюро 08:18
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Интернет
Роскомнадзор пообещал «борьбу снаряда и брони» в блокировке Telegram
Результаты работы новой системы блокировки Telegram и противодействия запрещенному контенту будут представлены общественности в течение года, заверил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Телеканал 360° 10:18
Здоровье
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни
В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами.
Российская газета вчера в 08:30
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
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Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
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