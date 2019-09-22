Футбол
Евро-футбол.ру«Окко Спорт» снова сломался перед топ-матчем АПЛ
Онлайн-платформа «Окко Спорт», обладающая правами на показ матчей английской Премьер-лиги, снова разочаровала. Перед игрой шестого тура чемпионата между «Челси» и «Ливерпулем» сервис недоступен. Это уже не первый сбой онлайн-платформы перед топ-матчем английской Премьер-лиги.
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Okko Sport извинились и подарили три фильма за сбои в трансляции матча «Челси» – «Ливерпуль»
Спорт день за днем08:22
Трансляция матча «Челси» — «Ливерпуль» сорвалась. Негодуют даже футболисты РПЛ
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Оздоев раскритиковал работу платформы Okko: «Может, они уже сделают нормальную трансляцию?»
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