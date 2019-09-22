Онлайн-платформа «Окко Спорт», обладающая правами на показ матчей английской Премьер-лиги, снова разочаровала. Перед игрой шестого тура чемпионата между «Челси» и «Ливерпулем» сервис недоступен. Это уже не первый сбой онлайн-платформы перед топ-матчем английской Премьер-лиги.

Спорт день за днем

«Окко Спорт» снова сломался перед топ-матчем АПЛ

Спорт день за днем

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Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

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Игры В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.

Шоу-бизнес Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.

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