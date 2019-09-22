Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Окко Спорт» снова сломался перед топ-матчем АПЛ

Челси — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
15′
Фикайо Томори
20′
30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
42′
57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
71′
71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
77′
78′
Фабиньо
84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
84′
86′
Джеймс Милнер
90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
90′+4′
Онлайн-платформа «Окко Спорт», обладающая правами на показ матчей английской Премьер-лиги, снова разочаровала. Перед игрой шестого тура чемпионата между «Челси» и «Ливерпулем» сервис недоступен. Это уже не первый сбой онлайн-платформы перед топ-матчем английской Премьер-лиги.
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