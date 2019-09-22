Онлайн-платформа «Окко Спорт», обладающая правами на показ матчей английской Премьер-лиги, снова разочаровала. Перед игрой шестого тура чемпионата между «Челси» и «Ливерпулем» сервис недоступен. Это уже не первый сбой онлайн-платформы перед топ-матчем английской Премьер-лиги.

Спорт день за днем

«Окко Спорт» снова сломался перед топ-матчем АПЛ

Спорт день за днем

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Политика Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения.

Армия и оружие СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов Специалисты по вооружению изучают системы GPS, обнаруженные после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, чтобы выяснить их происхождение и траекторию полета.

Гаджеты Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день 18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.

Политика Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Происшествия Российский турист утонул на Кипре В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.

Шоу-бизнес Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.

Общество В Италии 23 сентября пройдет забастовка авиакомпании Alitalia Расписание авиарейсов в Италии в понедельник может быть серьезно изменено в связи с забастовками сотрудников компании Alitalia.

Авто Эксперты выяснили, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Эксперты выяснили, на какой пробег рассчитаны современные двигатели и рассказали, от чего зависит срок эксплуатации силовых агрегатов.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Политика МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Наука Квантовый мониторинг запустил спонтанное нарушение симметрии в цепочке спинов Физики из США, Аргентины и Испании предложили новый механизм спонтанного нарушения симметрии, связанный с измерениями квантового состояния системы.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.