Онлайн-платформа «Окко Спорт», обладающая правами на показ матчей английской Премьер-лиги, снова разочаровала. Перед игрой шестого тура чемпионата между «Челси» и «Ливерпулем» сервис недоступен. Это уже не первый сбой онлайн-платформы перед топ-матчем английской Премьер-лиги.

Спорт день за днем

«Окко Спорт» снова сломался перед топ-матчем АПЛ

Спорт день за днем

Происшествия Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.

Кино Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные» Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Армия и оружие В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты В качестве примера приводится падение 15 февраля 2013 года на Челябинск фрагментов небесного тела, «мощность» которого превышала бомбу, сброшенную на Хиросиму, однако серьезного урона метеорит не нанес.

Происшествия Появилось видео крушения боевых машин ВДВ В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Происшествия Пожар на автостоянке в Киеве потушен Пожар, вспыхнувший в воскресенье, 22 сентября, на автостоянке в Деснянском районе Киева, потушен.

Общество Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.

Технологии ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Общество Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.

Армия и оружие WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.

Игры Apple запустила сервис подписки на видеоигры Arcade Американская компания Apple запустила сервис Arcade, предоставляющий доступ к видеоиграм за фиксированную ежемесячную плату.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.

Культура Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ Вечером в субботу, 21 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.

Происшествия В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.

Интернет Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.

Единоборства Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе, который завершился в столице Казахстана Нур-Султане.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Шоу-бизнес Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Политика «Украине грозит страшное, война на Донбассе больше не приоритет для Запада», — Турчинов В интервью журналу «Український тиждень» экс-глава СБУ и СНБО заявил, что встреча в «нормандском формате» может обернуться для Украины страшным — навязыванием русского мира украинцам.