Экономика

ТАССТАССОклады чиновников Калининградской области проиндексируют на 6%

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес на рассмотрение в областную думу законопроект об увеличении должностных окладов сотрудников регионального правительства и думы. Проект, который предусматривает индексацию заработка на 6%, размещен на сайте областной думы.
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Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017 года. Кандидат экономических наук. С 6 октября 2016 года по 28 сентября 2017 года временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области.
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