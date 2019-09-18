Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес на рассмотрение в областную думу законопроект об увеличении должностных окладов сотрудников регионального правительства и думы. Проект, который предусматривает индексацию заработка на 6%, размещен на сайте областной думы.

Шоу-бизнес Предполагаемый сын Золотухина узнал результаты ДНК-теста у Малахова 54-летний мужчина без определенного места жительства утверждает, что является внебрачным сыном народного артиста России Валерия Золотухина.

Происшествия Спецназ задержал угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину Украинский спецназ задержал мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Политика В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Здоровье Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Происшествия В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".

Политика В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера» Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Политика Порошенко рассказал о российской интерпретации «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не соглашался с «формулой Штайнмайера», которая регулирует порядок выполнения минских соглашений.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Наука Названа неожиданная причина появления стресса Ранее австралийские ученые провели исследование и признали стресс причиной преждевременной смерти.

Армия и оружие Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой «На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Политика В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.

Экономика Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума Общая безработица в России за август составила 4,3 процента, сообщается на сайте Росстата.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

Происшествия В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.

Армия и оружие Эр-Рияд продемонстрировал, чем было атаковано месторождение Хурайс Министерство обороны Саудовской Аравии показало в прямом эфире четыре крылатые ракеты, которые использовались для атаки на одно из двух месторождений Хурайс на востоке страны.

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.