Общество

ТАССТАССОклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября

Согласно постановлению правительства, с учетом уровня инфляции с 1 октября на 4,3% повышаются оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.
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Контроль за уголовными делами по наркотикам усилен

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