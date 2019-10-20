с чего всё началось

Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак

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Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

Армия и оружие Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.

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Армия и оружие В НАТО создали кризисный штаб по оценке операции Турции в Сирии Ожидается, что штаб займется оценками возможных последствий операции В НАТО в связи с турецкой военной операцией создали кризисный штаб по ситуации в Сирии.

Происшествия При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.

Общество Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.

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Гаджеты Samsung прощается с Linux на смартфонах. Приложение Linux on DeX больше поддерживаться не будет Казалось, что после провала Ubuntu Touch именно сотрудничество с Samsung даст наконец-то возможность Linux обосноваться на смартфонах и планшетах, пусть и в ограниченном варианте.

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