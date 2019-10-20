Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаОколо 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска покидают территорию САР быстрыми темпами.
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с чего всё началось
«Это текущий план игры, все может измениться прямо сейчас или в какой-то момент, когда мы закончим выводить войска, но сейчас планы игры такой»,— сказал журналистам господин Эспер (Reuters
).
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