с чего всё началось

Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Футбол Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед» Нынешние владельцы Манчесте6р Юнайтед, семья Глейзер, которая владеет командой с 2005 года, в обоих случаях заявляла, что не собирается продавать клуб вне зависимости от суммы предложения.

Экономика Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.