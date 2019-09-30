1 сентября «Локомотив» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС.

Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»

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