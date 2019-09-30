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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессОколо 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»

Локомотив — Атлетико
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
1 сентября «Локомотив» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС.
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