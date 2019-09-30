Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессОколо 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»
1 сентября «Локомотив» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС.
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ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
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В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
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На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
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