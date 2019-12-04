Происшествия

iReactoriReactorОколо 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали около 10 человек, сообщает издание «Думская.net». Госслужба Украины по ЧС сообщает, что площадь возгорания уже достигла 1 тыс. кв. метров.
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При пожаре в колледже Одессы пострадали 29 человек

ТАСС16:49

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Известия08:29

Стало известно о пропаже людей на страшном пожаре в Одессе

Московский Комсомолец13:20

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 26

RT на русском13:20

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 29 человек

РБК16:46

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Интерфакс06:17

В Одессе локализовали пожар в колледже

РИА Новости08:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Политика

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани неожиданно прилетел в Киев

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев.
Российская газета 20:02
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 19:26
Происшествия

Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
РИА Новости 20:40
Политика

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
РБК 10:42
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 08:09
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Здоровье

Врачей для инфекционной больницы Новочеркасска найдут до конца месяца

Donnews.ru вчера в 08:26
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон

Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
News.ru вчера в 07:02
Происшествия

Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

РИА Новости 21:25
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru 17:27
Происшествия

В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей

В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
РБК 21:18
Здоровье

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости 21:06
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 09:15
Авто

Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году

Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
Новые автомобили 11:08
Единоборства

Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА

Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Российская газета 02 декабря в 06:24
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском 13:51
Происшествия

При пожаре в колледже Одессы пропали 10 человек

Известия 11:53
Спорт

Министр спорта России Павел Колобков прибыл в Якутию

Министр спорта РФ Павел Колобков 5 декабря прибыл в Якутск с официальным визитом.
ИА ЯСИА 19:30
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Политика

В раде предъявили Зеленскому требования по переговорам с Россией

Представители трeх оппозиционных украинский партий — «Бaтькивщины», «Гoлоса» и «Европейской сoлидарности» сделали с трибуны Верховнoй рады сoвместное заявление, касающееся предстoящих переговорoв на саммите «нормандскoй четверки».
Известия вчера в 14:46
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Автоновости дня 02:06
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН 07:36
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 02 декабря в 01:01
Политика

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости 19:22
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Армия и оружие

Минобороны Турции назвало число погибших от действий курдских отрядов

9 октября Турция объявила о начале военной операции под названием «Источник мира», нацеленной против курдских формирований «Отряды народной самообороны» (YPG), которые Анкара называет террористическими.
РБК 17:48
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