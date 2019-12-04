Происшествия
iReactorОколо 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали около 10 человек, сообщает издание «Думская.net». Госслужба Украины по ЧС сообщает, что площадь возгорания уже достигла 1 тыс. кв. метров.
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Политика
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани неожиданно прилетел в Киев
Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев.
Происшествия
Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
Политика
Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Здоровье
Врачей для инфекционной больницы Новочеркасска найдут до конца месяца
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон
Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Происшествия
В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей
В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
Здоровье
На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году
Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
Единоборства
Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА
Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Спорт
Министр спорта России Павел Колобков прибыл в Якутию
Министр спорта РФ Павел Колобков 5 декабря прибыл в Якутск с официальным визитом.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Политика
В раде предъявили Зеленскому требования по переговорам с Россией
Представители трeх оппозиционных украинский партий — «Бaтькивщины», «Гoлоса» и «Европейской сoлидарности» сделали с трибуны Верховнoй рады сoвместное заявление, касающееся предстoящих переговорoв на саммите «нормандскoй четверки».
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Политика
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Армия и оружие
Минобороны Турции назвало число погибших от действий курдских отрядов
9 октября Турция объявила о начале военной операции под названием «Источник мира», нацеленной против курдских формирований «Отряды народной самообороны» (YPG), которые Анкара называет террористическими.