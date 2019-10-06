Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек. Как передавало ИА REGNUM, митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера», прошел на майдане «Независимости» в Киеве 6 октября.

Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве

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