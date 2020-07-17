Религия
Российская газетаОколо 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Романовых расстреляли в ночь с 16 на 17 июля в 1918 году в Екатеринбурге. Семья причислена к лику святых. Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
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с чего всё началось
В ночь на пятницу, 17 июля, в Свердловской области прошел крестный ход в память о расстреле императорской семьи в июле 1918 года, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.РБК01:11
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