с чего всё началось

Романовых расстреляли в ночь с 16 на 17 июля в 1918 году в Екатеринбурге. Семья причислена к лику святых. Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.

Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Транспорт Обязательные пломбы для крымских грузов отменены Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост. 20

Футбол «Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти «Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.

Армия и оружие Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной. 803

Политика Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. 6

Экономика ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». 23

Происшествия Сотрудников МВД в Ленобласти пришли обыскивать сотрудники ФСБ Следователи про поддержке бойцов ФСБ устроили обыски в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области. 1

Гаджеты Vivo представила смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом Vivo X50 Pro поступит в продажу в России 31 июля. Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. 21

Футбол «Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 6,2K

Экономика Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. 31