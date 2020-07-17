с чего всё началось

Романовых расстреляли в ночь с 16 на 17 июля в 1918 году в Екатеринбурге. Семья причислена к лику святых. Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.

Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Общество Где выявили 62 больных коронавирусом в Самарской области за сутки 12 человек контактировали с теми, кто подхватил недуг ранее, 47 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, 3 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. 515

Общество Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Футбол Депутаты Госдумы попросили оставить ФК «Оренбург» в премьер-лиге Депутаты Государственной думы от Оренбургской области направили письмо с просьбой оставить в премьер-лиге футбольный клуб «Оренбург».

Музыка Пол Маккартни и Ринго Старр записали новый мини-альбом Бывшие участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр записали новый мини-альбом.

Футбол Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему о заболевших стало известно буквально за несколько часов до матча с «Тамбовом».

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки. 1

Общество В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.

Футбол «Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,7K

Хоккей «Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем «Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.

Кино В Екатеринбурге открывается кинотеатр под открытым небом Для всех, кто соскучился по кино на большом экране, Сбербанк и мультимедийный сервис Okko открывают в Екатеринбурге кинотеатр под открытым небом, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Наука Создано самое тонкое оптическое зеркало в мире Команда немецких физиков смогла изготовить тончайшее и легчайшее зеркало на планете, которое невозможно увидеть без специальных приборов. 10

Общество СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 17