Общество
ИзвестияОколо 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель силовых структур. «На митинге вечером 120 человек», — приводит агентство слова собеседника.
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с чего всё началось
В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.РИА Новости01:13
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