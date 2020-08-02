Общество

ИзвестияИзвестияОколо 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель силовых структур. «На митинге вечером 120 человек», — приводит агентство слова собеседника.
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с чего всё началось

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости01:13

Подробнее о событии

В Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала

Коммерсантъ10:39

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

РИА Новости01:13

В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

РБК07:39

Жители Хабаровска вечером вновь вышли на демонстрацию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвы08:31

В Хабаровске не состоялось несанкционированное шествие в поддержку Фургала

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Жители Хабаровска вышли на вечернюю акцию в поддержку Фургала

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В Хабаровске закончились голуби протеста

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Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
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Экран же надежно защищен пленкой или стеклом, которые люди в основном приобретают вместе с гаджетом.
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В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
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Интернет

Google начала распространять собственный аналог Apple AirDrop

Сегодня поисковый гигант начал развёртывание бета-версии приложения Nearby Share среди пользователей, использующих тестовую версию сервисов Google Play.
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Путин подписал закон о переходном налоговом режиме для МСП

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые утратили право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
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Курс биткоина поднялся выше $12 000 и сразу обрушился до $10 500

Цена биткоина поднялась до $12 100, в последний раз она находилась на этом уровне в августе предыдущего года.
РБК 00:37
Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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Авто

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Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
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Игры

Обновление Heart of Deimos для Warframe выйдет в конце августа

Дата релиза «Сердца Деймоса» намечена на 25 августа для всех устройств.
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

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Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
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Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча

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Доля расчетов в долларах при осуществлении торговых операций между Россией и Китаем упала в первом квартале до 46%.
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Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика равно 1 мс.
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Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть

Новая Radeon RX 6900 XT будет на 30% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti.
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В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
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Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор

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