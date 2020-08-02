В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель силовых структур. «На митинге вечером 120 человек», — приводит агентство слова собеседника.

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

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