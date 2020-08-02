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Известия

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель силовых структур. «На митинге вечером 120 человек», — приводит агентство слова собеседника.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости01:13
Подробнее о событии
News.ru

Жители Хабаровска вышли на вечернюю акцию в поддержку Фургала

News.ru08:58
РБК

В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

РБК07:39
РИА Новости

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

РИА Новости01:13
RT на русском

В Хабаровске не состоялось шествие в поддержку Фургала

RT на русском06:27
REGNUM

В Хабаровске не состоялось несанкционированное шествие в поддержку Фургала

REGNUM01:54
Коммерсантъ

В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала

Коммерсантъ06:52
Transsibinfo

В Хабаровске закончились голуби протеста

Transsibinfo00:36
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Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости08:37
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан 2 августа агентству «Интерфакс».
ИА Красная Весна03:30
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко объяснил, как необходимо узнавать кашель, который возникает при новой коронавирусной инфекции COVID-19.
ToDay News Ufaвчера в 09:46
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