Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Смотрите также
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Мэр Ялты назвал провокацией разгон туристов плетью в Крыму
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Фестиваль граффити «Культурный код» стартовал в Челябинске
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
Задержанным в Белоруссии гражданам РФ избрали меру пресечения
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21
В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
Участников акции в поддержку Фургала задержали в Комсомольске-на-Амуре
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В Турции гостям отелей запретили самим накладывать еду на «шведских столах»
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания
В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель силовых структур. «На митинге вечером 120 человек», — приводит агентство слова собеседника.В источнике
С чего всё началось
Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости01:13
Подробнее о событии