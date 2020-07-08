Экономика
РИА НовостиОколо 120 заемщиков пожаловались в ЦБ на банки из-за кредитных каникул
Около 120 заемщиков с конца мая по июнь включительно направили в ЦБ РФ жалобы на банки из-за некорректной замены кредитных каникул на собственные программы реструктуризаций, при этом число обращений из-за проблем с оформлением отсрочки по кредитным платежам снижается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
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ЦБ РФ рассказал, сколько заемщиков пожаловались на банки из-за кредитных каникул
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