Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОколо 120 заемщиков пожаловались в ЦБ на банки из-за кредитных каникул

Около 120 заемщиков с конца мая по июнь включительно направили в ЦБ РФ жалобы на банки из-за некорректной замены кредитных каникул на собственные программы реструктуризаций, при этом число обращений из-за проблем с оформлением отсрочки по кредитным платежам снижается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
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