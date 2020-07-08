Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОколо 120 заемщиков пожаловались в ЦБ на банки из-за кредитных каникул

Около 120 заемщиков с конца мая по июнь включительно направили в ЦБ РФ жалобы на банки из-за некорректной замены кредитных каникул на собственные программы реструктуризаций, при этом число обращений из-за проблем с оформлением отсрочки по кредитным платежам снижается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
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Около 120 заемщиков пожаловались в ЦБ на банки из-за кредитных каникул

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Банкиры решили воспользоваться затруднениями заёмщиков

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«Миллионная армия заемщиков»: Проблемы с погашением кредитов могут коснуться половины должников

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В России завершаются кредитные каникулы

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США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа.
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Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
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В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
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