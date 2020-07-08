Экономика
РИА НовостиОколо 120 заемщиков пожаловались в ЦБ на банки из-за кредитных каникул
Около 120 заемщиков с конца мая по июнь включительно направили в ЦБ РФ жалобы на банки из-за некорректной замены кредитных каникул на собственные программы реструктуризаций, при этом число обращений из-за проблем с оформлением отсрочки по кредитным платежам снижается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Миллионная армия заемщиков»: Проблемы с погашением кредитов могут коснуться половины должников
Комсомольская правдавчера в 04:27
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия вчера в 14:27
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
ToDay News Ufa вчера в 04:18
Происшествия
Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшему фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой
Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ вчера в 22:50
Происшествия
Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
Моя Москва.онлайн вчера в 03:18
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Общество
В Хабаровском крае готовятся к митингам в поддержку Сергея Фургала
Коммерсантъ вчера в 19:07
Политика
Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию
США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:45
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области
Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
РБК вчера в 23:46
Происшествия
Три человека пострадали в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа
Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 22:56
Футбол
УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве
Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что УЕФА утвердил дату и место проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с участием чемпионов Украины.
Советский спорт вчера в 14:59
Здоровье
Греция может вновь закрыть границы со следующей недели
Ранее Греция закрыла границу для сербских туристов, поскольку именно у путешественников из этой страны чаще всего регистрировали COVID-19.
Интерфакс вчера в 11:56
Экономика
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
Политика
Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии
10 июля госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.
РБК вчера в 18:53
Политика
СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Энергетика
В мире упал спрос на импорт СПГ из США
«Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — отметили в EIA.
REGNUM 08 июля в 06:44
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
Общество
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru вчера в 21:01
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Кэти Перри рассказала о сложностях во время первой беременности
Певица Кэти Перри рассказала, с какими сложностями столкнулась во время первой беременности. Вскоре 35-летняя артистка должна родить.
Известия вчера в 21:57
Фигурное катание
Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards
Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском вчера в 13:11
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Live24 вчера в 08:38