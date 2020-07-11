Экономика
РИА НовостиОколо 120 заемщиков пожаловались в ЦБ на банки из-за кредитных каникул
Около 120 заемщиков с конца мая по июнь включительно направили в ЦБ РФ жалобы на банки из-за некорректной замены кредитных каникул на собственные программы реструктуризаций, при этом число обращений из-за проблем с оформлением отсрочки по кредитным платежам снижается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
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«Миллионная армия заемщиков»: Проблемы с погашением кредитов могут коснуться половины должников
Комсомольская правдавчера в 04:27
ЦБ РФ рассказал, сколько заемщиков пожаловались на банки из-за кредитных каникул
ТК Звездавчера в 23:18
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Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань вчера в 12:39
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" запустил производство внедорожников Niva под маркой Lada на своем заводе в Тольятти.
Инфорос вчера в 07:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском вчера в 07:45
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
В Хабаровске жители вышли на стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств, передает портал dvhab.ru.
BFM.ru 02:40
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Общество
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 09 июля в 10:21
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Павел Крашенинников подметил то, что беспочвенное изъятие ребенка с семьи — один с труднейших вопросов семейного законодательства.
МордовМедиа вчера в 12:45
Технологии
Стали известны самые популярные у кибермошенников в июне вирусы
Кибермошенники в июне 2020 года чаще всего использовали спам-рассылки программ, которые позволять украсть информацию и получить выкуп за нее.
АБН 02:53
Шоу-бизнес
Влад Соколовский устроил новой девушке веселый день рождения
Больше снимков опубликовала подруга Сурковой. Влад Соколовский постарался, чтобы этот день для Ангелины стал особенным.
Lisa.ru вчера в 06:15
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor вчера в 04:10
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru вчера в 15:28
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Общество
Во Владимирской области за сутки выявлено еще 45 случаев коронавируса
ГТРК Владимир 01:53
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Вторая волна новой коронавирусной инфекции в России может начаться хоть завтра, если все расслабятся.
Мойка78 вчера в 21:20
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 09 июля в 14:40
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Футбол
Ибрагимович признался, что не знает, кто такой Рангник
Газета.Ru 02:39
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 09 июля в 06:04