Армия и оружие
Телеканал 360°Россиян старше 20 лет стали чаще призывать в армию
«Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше — наоборот, увеличилось более чем на 11%», — приводит «Интерфакс» слова Бурдинского. Он объяснил такие данные повышением привлекательности службы в армии.
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Армия и оружие
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
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Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»
Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
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МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США
Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
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Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
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Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
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С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
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Шоу-бизнес
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Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
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В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
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Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
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