«Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше — наоборот, увеличилось более чем на 11%», — приводит «Интерфакс» слова Бурдинского. Он объяснил такие данные повышением привлекательности службы в армии.

Россиян старше 20 лет стали чаще призывать в армию

Армия и оружие Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.

Армия и оружие МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери» Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.

Космос Для чего в Чили начали строить крупнейший оптический телескоп мира В Чили началось возведение купола для оптического телескопа E-ELT (European Extremely Large Telescope — «Европейский сверхкрупный телескоп») весом в 2800-тонн.

Происшествия Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.

Происшествия Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.

Футбол Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико» Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».

Политика МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

Общество Валерий Радаев проводит совещание по отопсезону Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в правительстве региона сегодня, 30 сентября, проходит селекторное совещание с районами.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Общество Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Шоу-бизнес Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Политика Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Здоровье Скворцова рассказала о проблемах частных клиник В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Политика Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.