В ходе осенней призывной кампании около 132 тыс. человек отправятся на службу в российскую армию. Как сообщил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, молодые люди подлежат призыву в соответствии с указом главы РФ. Он добавил, что призыв начнется в стране с 1 октября.

Около 132 тысяч человек призовут в армию осенью

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